В Україні розробили нестандартну поливомийну машину

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Стало відомо, що нового придумали конструктори.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 7 вересня, стало відомо, що завод комунальної та дорожньої техніки «Спецбудмаш» представив незвичне поливомийне обладнання. Як зазначає видання АвтоЦентр, конструктори підприємства придумали, як максимально використати вантажопідйомність шасі Volvo FM 13 FM 400.
Вони виготовили циліндрічну цистерну для води замість овальної.
«Це дозволило досягти об’єму – 18 куб м. Також додатково на автомобілі змонтовано пожежний гідрант та задня поливомийна високонапорна рейка», - йдеться у повідомленні.
До слова, спецавтомобіль виготовлявся для компанії «Юнігран» - національної гірничодобувної компанія з виробництва і реалізації гранітної продукції, будівельних матеріалів і вибухових речовин.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
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