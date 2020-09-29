Fitch підтвердив прогноз падіння економіки України

Аня Мартинюк 07 вересня 2020, 11:37

Одна з причин – невизначеність з пандемією.

Новину передає «Преса України».

За даними міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings, у поточному році ВВП України скоротиться на 6,5%. Далі аналітики очікують відновлювальне зростання. Як зазначається, агентство підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту України в іноземній валюті на рівні «B» зі стабільним прогнозом.

Експерти зазначили, що відновлюване зростання складе 3,8% і 3,5% у 2021-2022 роках відповідно.

«Інфляційний тиск залишається помірним (2,4% р/р у липні), але очікується, що інфляція наблизиться до цільового показника НБУ на 5% до кінця 2020 року через підвищення цін на енергоносії та продукти харчування, а також відновлення внутрішнього попиту», - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що прогноз складався з врахуванням невизначеності щодо ситуації з коронавірусом.