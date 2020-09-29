З’явився список власників «золотих паспортів» Кіпру

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У ньому фігурує сім’я Коломойських. Про це йдеться в матеріалі кіпрської газети.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 7 вересня, стало відомо, що кіпрська газета Politis представила список з понад 30 власників «золотих паспортів» острова. Як відомо, на Кіпрі можна отримати громадянство в обмін на інвестиції в економіку країни. З 2019 року Кіпр тримає вимогу інвестувати $2,5 мільйона.
Як виявилось, більшість власників «золотих паспортів» - це громадяни РФ та України. Зокрема, це бізнесмени. У Politis зазначили, що у списку фігурує український олігарх Ігор Коломойський. А саме з 2010 року. Кіпрські паспорти разом з ним отримала дружина Ірина та дочка Анжеліка.
Геннадій Боголюбов, бізнес-партнер Коломойського, також фігурує у списку. До слова, він отримав паспорт в той самий день, що й Коломойські.
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