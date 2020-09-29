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Першу ракетку світу Джоковича дискваліфікували з US Open

Аня Мартинюк 07 вересня 2020, 10:25
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Першу ракетку світу Джоковича дискваліфікували з US Open

Тенісист жбурнув м’яча в суддю. 

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що сербський тенісист Новак Джокович, який є першою ракеткою світу, дискваліфікований з Відкритого чемпіонату США (US Open). 33-річний спортсмен кинув мʼяч в лінійну суддю. Так, він влучив їй у шию. 

Подія мала місце під час матчу Джоковича з іспанцем Пабло Каррено. Як відомо, гра шла з рахунком 5:5. В першому сеті Джокович програв подачу. Тенісист хотів вдарити мʼячем у стінку корту, але промазав. 

Арбітра забрали з корту, а Джоковича дискваліфікували за агресивну поведінку.

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