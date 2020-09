Першу ракетку світу Джоковича дискваліфікували з US Open

Тенісист жбурнув м’яча в суддю.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що сербський тенісист Новак Джокович, який є першою ракеткою світу, дискваліфікований з Відкритого чемпіонату США (US Open). 33-річний спортсмен кинув мʼяч в лінійну суддю. Так, він влучив їй у шию.

Подія мала місце під час матчу Джоковича з іспанцем Пабло Каррено. Як відомо, гра шла з рахунком 5:5. В першому сеті Джокович програв подачу. Тенісист хотів вдарити мʼячем у стінку корту, але промазав.

This is the incident that got Novak Djokovic defaulted from his fourth round match and out of the US Open pic.twitter.com/1nwLK2Z2FD