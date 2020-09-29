Першу ракетку світу Джоковича дискваліфікували з US Open

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Тенісист жбурнув м’яча в суддю.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що сербський тенісист Новак Джокович, який є першою ракеткою світу, дискваліфікований з Відкритого чемпіонату США (US Open). 33-річний спортсмен кинув мʼяч в лінійну суддю. Так, він влучив їй у шию.
Подія мала місце під час матчу Джоковича з іспанцем Пабло Каррено. Як відомо, гра шла з рахунком 5:5. В першому сеті Джокович програв подачу. Тенісист хотів вдарити мʼячем у стінку корту, але промазав.
This is the incident that got Novak Djokovic defaulted from his fourth round match and out of the US Open pic.twitter.com/1nwLK2Z2FD— Duncan McKenzie-McHarg (@duncanmcmc) September 6, 2020
Арбітра забрали з корту, а Джоковича дискваліфікували за агресивну поведінку.
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