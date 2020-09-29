В РНБО представили свіжу статистику щодо коронавірусу

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Загальна кількість лабораторно підтверджених випадків становить 138 068 людей.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 7 вересня, стало відомо, що за минулу добу кількість хворих на коронавірус в Україні збільшилась на 2 174 людини. Про це йдеться на сайті РНБО.
Тепер загальна кількість хворих становить 138 068 людей. З них 2 877 осіб померли. За минулу добу було зафіксовано 31 летальний випадок та 379 людей одужали. Також за весь період одужали 62 606 пацієнтів.
Найбільше нових виявлених хворих за минулу добу фіксували у Києві – 244, Львівській області – 186.
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