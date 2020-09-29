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Стало відомо, хто витратив найбільше.
Новину передає «Преса України».
Видання Politico дізналося, скільки витратили кандидати в президенти США на рекламу на YouTube. Як зазначили журналісти, чинний американський лідер не пошкодував приблизно 85 мільйонів доларів.
Тим часом його суперник Джо Байден витратив на цьому майданчику 33 мільйони доларів. Нагадаємо, вибори президента США заплановані на 3 листопада.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
09:15: Трамп та Байден витратили на рекламу в YouTube понад $100 млн
08:38: З’явився список найтитулованіших футболістів XXI століття
08:01: Більшість американців готові надати підтримку Байдену – опитування
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