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Стало відомо, у кого найбільше трофеїв.
Новину передає «Преса України».
За даними видання Transfermarkt, у списку 50 найбільш титулованих футболістів XXI століття потрапили 3 колишніх футболіста «Шахтаря». Тим не менше, трійка лідерів виглядає наступним чином.
Перше місце у бразильсця спортсмену Дані Алвеса. У нього 41 трофей. На другій сходинці Андрес Іньєста з 39 трофеями, на третій розмістились одразу два футболісти – Ліонель Мессі та Максвелл Андраде, у яких по 37 нагород.
Варто зазначити, зірковий футболіст Кріштіану Роналду зайняв 8 місце з 33 трофеями.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
09:15: Трамп та Байден витратили на рекламу в YouTube понад $100 млн
08:38: З’явився список найтитулованіших футболістів XXI століття
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