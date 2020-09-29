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З’явився список найтитулованіших футболістів XXI століття

Аня Мартинюк 07 вересня 2020, 08:38
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З’явився список найтитулованіших футболістів XXI століття

Стало відомо, у кого найбільше трофеїв.  

Новину передає «Преса України».

За даними видання Transfermarkt, у списку 50 найбільш титулованих футболістів XXI століття потрапили 3 колишніх футболіста «Шахтаря». Тим не менше, трійка лідерів виглядає наступним чином.

Перше місце у бразильсця спортсмену Дані Алвеса. У нього 41 трофей. На другій сходинці Андрес Іньєста з 39 трофеями, на третій розмістились одразу два футболісти – Ліонель Мессі та Максвелл Андраде, у яких по 37 нагород.

Варто зазначити, зірковий футболіст Кріштіану Роналду зайняв 8 місце з 33 трофеями.

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