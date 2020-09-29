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77-річний політик випереджає Дональда Трампа на майже 8%.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 7 вересня, стало відомо, що кандидат президенти США Джо Байден випереджає суперника на виборах Дональда Трампа майже на 8%. Так, за результатами опитування, За Трампа готові проголосувати 42,4% виборців, за Джо Байдена - 50,3%.
Такі дані навело видання Financial Times. Також уточнюється, що Байден отримує 269 голосів респондентів, а Дональд Трамп – 122. До слова, 9 штатів ще не визначилися, за кого голосувати.
Нагадаємо, президентські вибори у США пройдуть 3 листопада.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
08:01: Більшість американців готові надати підтримку Байдену – опитування
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