Більшість американців готові надати підтримку Байдену – опитування

Аня Мартинюк 07 вересня 2020, 08:01

77-річний політик випереджає Дональда Трампа на майже 8%.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 вересня, стало відомо, що кандидат президенти США Джо Байден випереджає суперника на виборах Дональда Трампа майже на 8%. Так, за результатами опитування, За Трампа готові проголосувати 42,4% виборців, за Джо Байдена - 50,3%.

Такі дані навело видання Financial Times. Також уточнюється, що Байден отримує 269 голосів респондентів, а Дональд Трамп – 122. До слова, 9 штатів ще не визначилися, за кого голосувати.

Нагадаємо, президентські вибори у США пройдуть 3 листопада.