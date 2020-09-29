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«Дівчина з собачкою» повернулась з Уханю та завела роман з очільником ДМС

Аня Мартинюк 07 вересня 2020, 07:31
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«Дівчина з собачкою» повернулась з Уханю та завела роман з очільником ДМС

Останній покинув заради молодої моделі сім'ю.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що очільник Державної міграційної служби Максим Соколюк заручився з Анастасією Зінченко, відомою за історією з собачкою. Як відомо, дівчину не хотіли забирати з Уханю з твариною.

Про те, що пара заручилася, стало відомо з їх сторінок в Instagram. Відомо, що Соколюк та молодша на 20 років Зінченко почали спілкуватися під час спроб евакуювати дівчину з Китаю. Коли вона все ж приїхала, у квітні вони почали зустрічатися. Згодом Анастасія переїхала до Києва. До слова, в Ухані дівчина працювала моделлю.

Варто зазначити, що заради нової дівчини Соколюк покинув дружину з двома дітьми. Він подав на розлучення у квітні. У серпні він був офіційно розлучений.

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