«Дівчина з собачкою» повернулась з Уханю та завела роман з очільником ДМС

Аня Мартинюк 07 вересня 2020, 07:31

Останній покинув заради молодої моделі сім'ю.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що очільник Державної міграційної служби Максим Соколюк заручився з Анастасією Зінченко, відомою за історією з собачкою. Як відомо, дівчину не хотіли забирати з Уханю з твариною.

Про те, що пара заручилася, стало відомо з їх сторінок в Instagram. Відомо, що Соколюк та молодша на 20 років Зінченко почали спілкуватися під час спроб евакуювати дівчину з Китаю. Коли вона все ж приїхала, у квітні вони почали зустрічатися. Згодом Анастасія переїхала до Києва. До слова, в Ухані дівчина працювала моделлю.

Варто зазначити, що заради нової дівчини Соколюк покинув дружину з двома дітьми. Він подав на розлучення у квітні. У серпні він був офіційно розлучений.