«Дівчина з собачкою» повернулась з Уханю та завела роман з очільником ДМС

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Останній покинув заради молодої моделі сім'ю.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що очільник Державної міграційної служби Максим Соколюк заручився з Анастасією Зінченко, відомою за історією з собачкою. Як відомо, дівчину не хотіли забирати з Уханю з твариною.
Про те, що пара заручилася, стало відомо з їх сторінок в Instagram. Відомо, що Соколюк та молодша на 20 років Зінченко почали спілкуватися під час спроб евакуювати дівчину з Китаю. Коли вона все ж приїхала, у квітні вони почали зустрічатися. Згодом Анастасія переїхала до Києва. До слова, в Ухані дівчина працювала моделлю.
Варто зазначити, що заради нової дівчини Соколюк покинув дружину з двома дітьми. Він подав на розлучення у квітні. У серпні він був офіційно розлучений.
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