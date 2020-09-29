В Умані виявили 6 паломників з коронавірусом

Аня Мартинюк 04 вересня 2020, 15:20

Про це розповів мер Умані.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 вересня, стало відомо, що у шести хасидів, які прибули в Умань, виявили коронавірус. Як відомо, паломники проходять тестування за власний кошт у приватних клініках.

Про це розповів мер Олександр Цебрій.

«На сьогоднішній день, наскільки мені відомо у шести паломників виявлено коронавірус і далі вже працюють медики, відповідно до свого протоколу», - зазначив він.

Він запевнив, що в Умані прийняті заходи, які дозволяють тримати ситуацію під контролем.