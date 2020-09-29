В Умані виявили 6 паломників з коронавірусом

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Про це розповів мер Умані.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 вересня, стало відомо, що у шести хасидів, які прибули в Умань, виявили коронавірус. Як відомо, паломники проходять тестування за власний кошт у приватних клініках.
Про це розповів мер Олександр Цебрій.
«На сьогоднішній день, наскільки мені відомо у шести паломників виявлено коронавірус і далі вже працюють медики, відповідно до свого протоколу», - зазначив він.
Він запевнив, що в Умані прийняті заходи, які дозволяють тримати ситуацію під контролем.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
13:27: Вагітні жінки з Covid-19 можуть народжувати передчасно – дослідження
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