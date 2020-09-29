Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Тепер українці можуть ігнорувати всі обмеження, прописані в карантинній постанові – Крюкова
  • Зеленський коротко прокоментував виключення Лероса зі «Слуг народу»
  • В Україні плюс 48 смертей від коронавірусу – РНБО

В Умані виявили 6 паломників з коронавірусом

Аня Мартинюк 04 вересня 2020, 15:20
Версія для друку
В Умані виявили 6 паломників з коронавірусом

Про це розповів мер Умані. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 вересня, стало відомо, що у шести хасидів, які прибули в Умань, виявили коронавірус. Як відомо, паломники проходять тестування за власний кошт у приватних клініках.

Про це розповів мер Олександр Цебрій.

«На сьогоднішній день, наскільки мені відомо у шести паломників виявлено коронавірус і далі вже працюють медики, відповідно до свого протоколу», - зазначив він.

Він запевнив, що в Умані прийняті заходи, які дозволяють тримати ситуацію під контролем.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції