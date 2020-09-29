Лукашенка внесли в базу «Миротворця»

Аня Мартинюк 04 вересня 2020, 14:50

Стало відомо, за що білоруського лідера внесли в чорний список.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 вересня, стало відомо, що президента Білорусі Олександра Лукашенка внесли в чорний список сайту «Миротворець». А саме за «співпрацю з російськими загарбниками. А також за посягання на суверенітет і територіальну цілісність України».

«Йдеться про пропозицію Лукашенко в ЄС створити українсько-білоруський союз з ним як главою обох держав», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається на сайті, Лукашенка внесли в базу за передачу Росії затриманих білоруськими правоохоронцями бойовиків приватної військової компанії «Вагнера». Останні, як відомо, брали участь в бойових діях проти української держави.