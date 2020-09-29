Лукашенка внесли в базу «Миротворця»

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Стало відомо, за що білоруського лідера внесли в чорний список.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 вересня, стало відомо, що президента Білорусі Олександра Лукашенка внесли в чорний список сайту «Миротворець». А саме за «співпрацю з російськими загарбниками. А також за посягання на суверенітет і територіальну цілісність України».
«Йдеться про пропозицію Лукашенко в ЄС створити українсько-білоруський союз з ним як главою обох держав», - йдеться в повідомленні.
Як зазначається на сайті, Лукашенка внесли в базу за передачу Росії затриманих білоруськими правоохоронцями бойовиків приватної військової компанії «Вагнера». Останні, як відомо, брали участь в бойових діях проти української держави.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
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12:22: За провокаційну рекламу піцерії рівнянину побили євробляху
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