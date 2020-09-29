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Ще 3 країни прийматимуть українських туристів

Аня Мартинюк 04 вересня 2020, 14:20
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Ще 3 країни прийматимуть українських туристів

Дмитро Кулеба розповів, що мандрівникам тепер доступна Бразилія, Домініканська республіка і Республіка Конго.

Новину передає «Преса України».

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба виступив на брифінгу. Він розповів, що з вересня ще 3 країни відкрили двері українським мандрівникам. Це Бразилія, Домініканська республіка і Республіка Конго.

«Станом на 3 вересня відкритими і відносно відкритими є 48 країн, куди можуть поїхати наші громадяни. Три країни додалося до цього списку: Бразилія, Домініканська республіка і Республіка Конго», - заявив він.

До слова, з вересня українцям дозволений в’їзд в Білорусь виключно із закордонним паспортом. 

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