Ще 3 країни прийматимуть українських туристів

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Дмитро Кулеба розповів, що мандрівникам тепер доступна Бразилія, Домініканська республіка і Республіка Конго.
Новину передає «Преса України».
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба виступив на брифінгу. Він розповів, що з вересня ще 3 країни відкрили двері українським мандрівникам. Це Бразилія, Домініканська республіка і Республіка Конго.
«Станом на 3 вересня відкритими і відносно відкритими є 48 країн, куди можуть поїхати наші громадяни. Три країни додалося до цього списку: Бразилія, Домініканська республіка і Республіка Конго», - заявив він.
До слова, з вересня українцям дозволений в’їзд в Білорусь виключно із закордонним паспортом.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
13:27: Вагітні жінки з Covid-19 можуть народжувати передчасно – дослідження
12:22: За провокаційну рекламу піцерії рівнянину побили євробляху
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