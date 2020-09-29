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Вихідні в Україні будуть спекотними

Аня Мартинюк 04 вересня 2020, 13:47
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Вихідні в Україні будуть спекотними

Свіжий прогноз погоди представила Наталка Діденко.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 вересня, синоптик Наталія Діденко повідомила, що вихідні в Україні будуть теплими. За прогнозом Діденко, 5 вересня у більшості областей стовпчики термометрів покажуть +22+27 градусів, на Сході, південному сході, у Дніпрі з районами температура підніметься до +30 градусів.

Дощі ймовірні у південній частині України.

«6-го вересня у більшості областей стане ще тепліше на 2-4 градуси. Проте атмосферний фронт принесе у неділю в західні області України дощі з грозами і там похолодає до +18+22 градусів», - заявила вона.

У Києві 5 вересня температура повітря сягне +26 градусів, а 6 вересня до +28 градусів. Істотних дощів у столиці не очікується.

 

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