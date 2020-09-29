Вихідні в Україні будуть спекотними

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Свіжий прогноз погоди представила Наталка Діденко.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 вересня, синоптик Наталія Діденко повідомила, що вихідні в Україні будуть теплими. За прогнозом Діденко, 5 вересня у більшості областей стовпчики термометрів покажуть +22+27 градусів, на Сході, південному сході, у Дніпрі з районами температура підніметься до +30 градусів.
Дощі ймовірні у південній частині України.
«6-го вересня у більшості областей стане ще тепліше на 2-4 градуси. Проте атмосферний фронт принесе у неділю в західні області України дощі з грозами і там похолодає до +18+22 градусів», - заявила вона.
У Києві 5 вересня температура повітря сягне +26 градусів, а 6 вересня до +28 градусів. Істотних дощів у столиці не очікується.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
13:27: Вагітні жінки з Covid-19 можуть народжувати передчасно – дослідження
12:22: За провокаційну рекламу піцерії рівнянину побили євробляху
11:38: Тепер українці можуть ігнорувати всі обмеження, прописані в карантинній постанові – Крюкова
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