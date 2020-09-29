Вагітні жінки з Covid-19 можуть народжувати передчасно – дослідження

Аня Мартинюк 04 вересня 2020, 13:27

Нові дослідження показали, що Covid-19 підвищує певні ризик для вагітних жінок.

Новину передає «Преса України».

Нове дослідження, опубліковане в BMJ, показало, що вагітні жінки, які перебувають у лікарнях із Covid-19, як виявляється, мають підвищений ризик необхідності госпіталізації у відділення інтенсивної терапії. Вони також частіше народжують передчасно.

Ці висновки базуються на 77 дослідженнях, в яких взяли участь 11 432 вагітних та нещодавно вагітних жінок, які були у лікарні з Covid-19 або підозрою на нього.

Також дослідники виявили, вагітні жінки з Covid-19 рідше повідомляли про симптоми лихоманки та м'язових болів. Крім того, жінки старшого віку, жінки із зайвою вагою та іншими захворюваннями, такими як діабет та гіпертонія, можуть мати більші ускладнення.