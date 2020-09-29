Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Тепер українці можуть ігнорувати всі обмеження, прописані в карантинній постанові – Крюкова
  • Зеленський коротко прокоментував виключення Лероса зі «Слуг народу»
  • В Україні плюс 48 смертей від коронавірусу – РНБО

Вагітні жінки з Covid-19 можуть народжувати передчасно – дослідження

Аня Мартинюк 04 вересня 2020, 13:27
Версія для друку
Вагітні жінки з Covid-19 можуть народжувати передчасно – дослідження

Нові дослідження показали, що Covid-19 підвищує певні ризик для вагітних жінок.

Новину передає «Преса України».

Нове дослідження, опубліковане в BMJ, показало, що вагітні жінки, які перебувають у лікарнях із Covid-19, як виявляється, мають підвищений ризик необхідності госпіталізації у відділення інтенсивної терапії. Вони також частіше народжують передчасно.

Ці висновки базуються на 77 дослідженнях, в яких взяли участь 11 432 вагітних та нещодавно вагітних жінок, які були у лікарні з Covid-19 або підозрою на нього.

Також дослідники виявили, вагітні жінки з Covid-19 рідше повідомляли про симптоми лихоманки та м'язових болів. Крім того, жінки старшого віку, жінки із зайвою вагою та іншими захворюваннями, такими як діабет та гіпертонія, можуть мати більші ускладнення.

 

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції