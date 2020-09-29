Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии 10:31
Вагітні жінки з Covid-19 можуть народжувати передчасно – дослідження 13:27
За провокаційну рекламу піцерії рівнянину побили євробляху 12:22
Тепер українці можуть ігнорувати всі обмеження, прописані в карантинній постанові – Крюкова 11:38
В Україні знову антирекорд – Плюс 2723 нових хворих на коронавірус 10:25
Шмигаль обговорив з послами G7 майбутні вибори в Україні 09:14
Творча агітація – Для Верещук почали знімати політрекламу 14:02
З бюджету України виділять кошти на закупку «Ремдесивіру» 13:12
Нові дослідження показали, що Covid-19 підвищує певні ризик для вагітних жінок.
Новину передає «Преса України».
Нове дослідження, опубліковане в BMJ, показало, що вагітні жінки, які перебувають у лікарнях із Covid-19, як виявляється, мають підвищений ризик необхідності госпіталізації у відділення інтенсивної терапії. Вони також частіше народжують передчасно.
Ці висновки базуються на 77 дослідженнях, в яких взяли участь 11 432 вагітних та нещодавно вагітних жінок, які були у лікарні з Covid-19 або підозрою на нього.
Також дослідники виявили, вагітні жінки з Covid-19 рідше повідомляли про симптоми лихоманки та м'язових болів. Крім того, жінки старшого віку, жінки із зайвою вагою та іншими захворюваннями, такими як діабет та гіпертонія, можуть мати більші ускладнення.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
13:27: Вагітні жінки з Covid-19 можуть народжувати передчасно – дослідження
12:22: За провокаційну рекламу піцерії рівнянину побили євробляху
11:38: Тепер українці можуть ігнорувати всі обмеження, прописані в карантинній постанові – Крюкова
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.