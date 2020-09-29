Apple представить додатковий айфон без 5G – ЗМІ

Аня Мартинюк 04 вересня 2020, 12:56

Лінійку поповнить п’ята модель під назвою iPhone 12S.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 вересня, стало відомо, що у 2020 році дванадцятий айфон таки вийде у продаж. Компанія Apple готується представити новинки у жовтні.

Технологічний гігант вишикує чотири моделі iPhone 12, починаючи від 5,4-дюймового iPhone 12 і закінчуючи колосальним 6,7-дюймовим iPhone 12 Pro Max, але, схоже, ще один пристрій поповнить цей ряд - iPhone 12S. Про це повідомляє видання Т3.

ЗМІ відзначили, що iPhone 12S буде дешевшим за базову модель iPhone 12, через відсутність 5G. Однак, цей пристрій світ побачить лише на початку 2021 року й коштуватиме приблизно 800 доларів. Це означає, що модель буде найдешевшим варіантом для любителів «яблучної» продукції.