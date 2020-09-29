За провокаційну рекламу піцерії рівнянину побили євробляху

Аня Мартинюк 04 вересня 2020, 12:22

Горезвісний Олександр Муленко тепер шукає зловмисників, які добряче познущались над його «польським конем».

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 вересня, стало відомо, що власнику рівненської піцерії Ель Пасо побили пригнану з Польщі машину. Мова йде про авто марки Форд блакитного кольору, яка належить Олександру Муленку.

Про те, що над його автомобілем добряче познущались, а саме розбили вікна, порізали шини та забруднили схожим на фекалії матеріалом, повідомив він сам. В результаті Муленко попозував біля понівеченого транспортного засобу з «особливими» сувенірними номерами «МУ ЛЯ 666», та спражніми польськими номерами «PO 5HM95».

Рівненські ЗМІ тим часом нагадують, що Муленко відомий організацією «BMW CLUB RIVNE». Це гурток дрифтерів, які полюбляють польські старі BMW.

«Ті ж самі дрифтери, які докучають мешканцям району біля «Екватора», - відзначає видання «Радіо Трек».

Нагадаємо, нещодавно Олександр Муленко опинився в гучному скандалі, представивши рекламу піцерії у стилі порнографічного кіно. Рекламу визнали дискримінаційною та неетичною. Експерти зазначали, що за публікацію такого ролика Муленко оштрафують. Тепер же він має додаткове заняття – пошук зловмисників, які поглумились над євробляхою.