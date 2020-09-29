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Українська журналістка також порадила бізнесменам стягнути з держави будь-які збитки, нанесені обмежувальними заходами.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 вересня, українська журналістка та перша заступниця головного редактора інтернет-видання «Страна» Світлана Крюкова нагадала українцям про важливе рішення Конституційного суду. Мова йде про визнання неконституційної постанову уряду про введення карантину.
На своїй сторінці у соцмережі вона зазначила, що в рішенні КС є важлива пояснювальна частина, де вказано, що «обмеження Конституційних прав і свобод можливо тільки в разі визначених Конституцією і тільки законом».
«Встановлення будь-яких обмежень, зокрема, карантинних постановою уряду - неконституційно. Простими словами, тепер ви можете ігнорувати всі обмеження, прописані в карантинній постанові. Більш того, це рішення є приводом для стягнення з держави будь-яких збитків, нанесених обмежувальними заходами. Наприклад, закриття приміщень ресторанів або кінотеатрів, або заборона на в'їзд або виїзд з України», - підкреслила вона.
Неделю назад Конституционный суд принял важное решение - постановление правительства о введении карантина...Опубликовано Svetlana Kryukova Пятница, 4 сентября 2020 г.
Крюкова також побажала українським бізнесменам зухвалості і наполегливості в захисті своїх прав.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
12:22: За провокаційну рекламу піцерії рівнянину побили євробляху
11:38: Тепер українці можуть ігнорувати всі обмеження, прописані в карантинній постанові – Крюкова
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