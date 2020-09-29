У зірки «Сутінок» виявили коронавірус

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34-річний Роберт Паттісон отримав позитивний тест на коронавірус.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 вересня, стало відомо, що у британського актора Роберта Піттісона виявили коронавірус. Як відомо, 34-річна зірка «Сутінок» наразі знімається у фільмі про Бетмана.
В результаті зйомки стрічки довелось призупинити. Спочатку у Warner Bros. не розголошували, хто з членів команди захворів, але пізніше видання Deadline підтвердило, що саме Паттінсон спричинив зупинку зйомок.
У Warner Bros. зазначили, що учасник зйомок у фільмі про Бетмена з позитивним тестом на коронавірус перебуває в ізоляції відповідно до протоколів. До слова, раніше очікувалось, що фільм «Бетмен» вийде в прокат у жовтні 2021 року, тепер, очевидно, дата знову перенесеться.
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