У зірки «Сутінок» виявили коронавірус

Аня Мартинюк 04 вересня 2020, 10:58

34-річний Роберт Паттісон отримав позитивний тест на коронавірус.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 вересня, стало відомо, що у британського актора Роберта Піттісона виявили коронавірус. Як відомо, 34-річна зірка «Сутінок» наразі знімається у фільмі про Бетмана.

В результаті зйомки стрічки довелось призупинити. Спочатку у Warner Bros. не розголошували, хто з членів команди захворів, але пізніше видання Deadline підтвердило, що саме Паттінсон спричинив зупинку зйомок.

У Warner Bros. зазначили, що учасник зйомок у фільмі про Бетмена з позитивним тестом на коронавірус перебуває в ізоляції відповідно до протоколів. До слова, раніше очікувалось, що фільм «Бетмен» вийде в прокат у жовтні 2021 року, тепер, очевидно, дата знову перенесеться.