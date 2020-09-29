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Також за добу помер 51 пацієнт.
Новину передає «Преса України».
Станом на 4 вересня в Україні 130 951 випадок захворювання на коронавірус. За минулу добу було виявлено рекордну кількість хворих - 2723.
За весь період спостережень помер 2761 пацієнт та 60 613 одужали. Варто зазначити, що за минулу добу помер 51 пацієнт з коронавірусом.
За даними РНБО, найбільше нових випадків у Харківській області – 371, Києві – 319. Ситуація в областях наступна.
Вінницька область — 4269 випадків;
Волинська область — 5723 випадки;
Дніпропетровська область — 2570 випадків;
Донецька область — 1576 випадків;
Житомирська область — 3550 випадків;
Закарпатська область — 7888 випадків;
Запорізька область — 1768 випадків;
Івано-Франківська область — 9845 випадків;
Кіровоградська область — 841 випадок;
м. Київ — 14 477 випадків;
Київська область — 6017 випадків;
Львівська область — 15 312 випадків;
Луганська область — 393 випадки;
Миколаївська область — 1446 випадків;
Одеська область — 8038 випадків;
Полтавська область — 886 випадків;
Рівненська область — 9535 випадків;
Сумська область — 1680 випадків;
Тернопільська область — 6841 випадок;
Харківська область — 10 312 випадків;
Херсонська область — 444 випадки;
Хмельницька область — 2848 випадків;
Чернівецька область — 10 786 випадків;
Черкаська область — 1756 випадків;
Чернігівська область — 2150 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій відсутні.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
10:25: В Україні знову антирекорд – Плюс 2723 нових хворих на коронавірус
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