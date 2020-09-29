В Україні знову антирекорд – Плюс 2723 нових хворих на коронавірус

Аня Мартинюк 04 вересня 2020, 10:25

Також за добу помер 51 пацієнт.

Новину передає «Преса України».

Станом на 4 вересня в Україні 130 951 випадок захворювання на коронавірус. За минулу добу було виявлено рекордну кількість хворих - 2723.

За весь період спостережень помер 2761 пацієнт та 60 613 одужали. Варто зазначити, що за минулу добу помер 51 пацієнт з коронавірусом.

За даними РНБО, найбільше нових випадків у Харківській області – 371, Києві – 319. Ситуація в областях наступна.

Вінницька область — 4269 випадків;

Волинська область — 5723 випадки;

Дніпропетровська область — 2570 випадків;

Донецька область — 1576 випадків;

Житомирська область — 3550 випадків;

Закарпатська область — 7888 випадків;

Запорізька область — 1768 випадків;

Івано-Франківська область — 9845 випадків;

Кіровоградська область — 841 випадок;

м. Київ — 14 477 випадків;

Київська область — 6017 випадків;

Львівська область — 15 312 випадків;

Луганська область — 393 випадки;

Миколаївська область — 1446 випадків;

Одеська область — 8038 випадків;

Полтавська область — 886 випадків;

Рівненська область — 9535 випадків;

Сумська область — 1680 випадків;

Тернопільська область — 6841 випадок;

Харківська область — 10 312 випадків;

Херсонська область — 444 випадки;

Хмельницька область — 2848 випадків;

Чернівецька область — 10 786 випадків;

Черкаська область — 1756 випадків;

Чернігівська область — 2150 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій відсутні.