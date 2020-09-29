У Мінекономіки спрогнозували курс гривні до долара

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Міністр Ігор Петрашко вважає, що 28 гривень долар доросте.
Новину передає «Преса України».
Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко виступив в програмі «Право на владу». Він висловив свою думку з приводу того, скільки може коштувати долар в Україні до кінця поточного року.
За його словами, курс може досягти рівня близько 28 гривень за долар. Стільки ж долар коштуватиме й у 2021 році, вважає Петрашко.
«Ми ж навіть скорегували макропрогноз, тому що ми бачимо ситуацію - 27,8 гривні, здається, на цей рік і на наступний рік також, по пам'яті, цифри такі ж», - розповів міністр.
До слова, раніше в НБУ заявляли, що суттєвих коливань курсу нацвалюти не очікується до кінця 2020 року.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
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