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Також сторони згадали й про коронавірус.
Новину передає «Преса України».
Голова українського уряду Денис Шмигаль зустрівся з послами країн Великої сімки. Сторони обговорили проведення місцевих виборів в Україні. Про це йдеться в офіційному Twitter-акаунті дипломатів.
Також сторони обговорили заходи з боротьби з коронавірусною інфекцією.
«Зустрічі з послами країн G7 для мене особливо важливі, адже підтримка від надійних друзів України заряджає на плідну роботу. Вдячний нашим партнерам за конструктивний діалог і обмін думками з актуальних питань», - зазначив Шмигаль.
Як повідомлялось раніше, Денис Шмигаль попереджав, що вибори в Україні пройдуть навіть в тих регіонах, які визнані червоною коронавірусною зоною. За його словами, завадити виборам може лише введення надзвичайного стану в країні.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
09:14: Шмигаль обговорив з послами G7 майбутні вибори в Україні
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