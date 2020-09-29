Шмигаль обговорив з послами G7 майбутні вибори в Україні

Аня Мартинюк 04 вересня 2020, 09:14

Також сторони згадали й про коронавірус.

Новину передає «Преса України».

Голова українського уряду Денис Шмигаль зустрівся з послами країн Великої сімки. Сторони обговорили проведення місцевих виборів в Україні. Про це йдеться в офіційному Twitter-акаунті дипломатів.

Також сторони обговорили заходи з боротьби з коронавірусною інфекцією.

«Зустрічі з послами країн G7 для мене особливо важливі, адже підтримка від надійних друзів України заряджає на плідну роботу. Вдячний нашим партнерам за конструктивний діалог і обмін думками з актуальних питань», - зазначив Шмигаль.

Як повідомлялось раніше, Денис Шмигаль попереджав, що вибори в Україні пройдуть навіть в тих регіонах, які визнані червоною коронавірусною зоною. За його словами, завадити виборам може лише введення надзвичайного стану в країні.