В МОН запропонували страхувати вчителів та дітей

Аня Мартинюк 04 вересня 2020, 08:37

Адже вони знаходяться в зоні ризику захворіти на коронавірус.

Новину передає «Преса України».

Виконуючий обов'язки міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет виступив в ефірі програми «Право на владу». Він зробив важливу заяву щодо навчання у період пандемії.

За його словами, Міністерство освіти і науки націлилось підписати меморандум зі страховими компаніями, щоб застрахувати від коронавірусу працюючих вчителів-пенсіонерів та дітей.

«Є пропозиція з групи першої сімки страхових компаній України про можливість підписання меморандуму з Міністерством освіти і науки щодо певних програм страхування не тільки пенсіонерів (працюючих вчителів-пенсіонерів, - ред.), але і дітей. Я сподіваюся, що ми найближчим часом вийдемо на якийсь меморандум і співробітництво, які будуть корисними і вчителям, і державі, і будуть певним чином моделювати ситуацію певного захисту», - розповів він.

Раніше Шкарлет заявляв, що з фонду боротьби з коронавірусом можуть виділити 3 млрд гривень на засоби дезінфекції та індивідуального захисту в освіті.