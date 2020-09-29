В МОН запропонували страхувати вчителів та дітей

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Адже вони знаходяться в зоні ризику захворіти на коронавірус.
Новину передає «Преса України».
Виконуючий обов'язки міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет виступив в ефірі програми «Право на владу». Він зробив важливу заяву щодо навчання у період пандемії.
За його словами, Міністерство освіти і науки націлилось підписати меморандум зі страховими компаніями, щоб застрахувати від коронавірусу працюючих вчителів-пенсіонерів та дітей.
«Є пропозиція з групи першої сімки страхових компаній України про можливість підписання меморандуму з Міністерством освіти і науки щодо певних програм страхування не тільки пенсіонерів (працюючих вчителів-пенсіонерів, - ред.), але і дітей. Я сподіваюся, що ми найближчим часом вийдемо на якийсь меморандум і співробітництво, які будуть корисними і вчителям, і державі, і будуть певним чином моделювати ситуацію певного захисту», - розповів він.
Раніше Шкарлет заявляв, що з фонду боротьби з коронавірусом можуть виділити 3 млрд гривень на засоби дезінфекції та індивідуального захисту в освіті.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
09:14: Шмигаль обговорив з послами G7 майбутні вибори в Україні
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