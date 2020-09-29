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SpaceX випробувала корабель для польотів на Марс

Аня Мартинюк 04 вересня 2020, 08:00
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SpaceX випробувала корабель для польотів на Марс

Про це розповіли у твітері SpaceX. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 вересня, стало відомо, що компанія Ілона Маска SpaceX успішно випробувала корабель Starship SN6. Його, як відомо, використають для польоту на Марс.

«Друге льотне випробування корабля Starship. Висота польоту 150 метрів», - розповіли у прес-службі компанії.

Варто зазначити, що тестування Starship SN6 проходили на пусковому комплексі в Бока Чика, американський штат Техас.

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