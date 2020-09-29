SpaceX випробувала корабель для польотів на Марс

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Про це розповіли у твітері SpaceX.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 вересня, стало відомо, що компанія Ілона Маска SpaceX успішно випробувала корабель Starship SN6. Його, як відомо, використають для польоту на Марс.
«Друге льотне випробування корабля Starship. Висота польоту 150 метрів», - розповіли у прес-службі компанії.
Second 150m flight test of Starship pic.twitter.com/ROa0kQZXLI— SpaceX (@SpaceX) September 4, 2020
Варто зазначити, що тестування Starship SN6 проходили на пусковому комплексі в Бока Чика, американський штат Техас.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
14:02: Творча агітація – Для Верещук почали знімати політрекламу
13:12: З бюджету України виділять кошти на закупку «Ремдесивіру»
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