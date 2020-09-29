SpaceX випробувала корабель для польотів на Марс

Аня Мартинюк 04 вересня 2020, 08:00

Про це розповіли у твітері SpaceX.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 вересня, стало відомо, що компанія Ілона Маска SpaceX успішно випробувала корабель Starship SN6. Його, як відомо, використають для польоту на Марс.

«Друге льотне випробування корабля Starship. Висота польоту 150 метрів», - розповіли у прес-службі компанії.

Second 150m flight test of Starship pic.twitter.com/ROa0kQZXLI — SpaceX (@SpaceX) September 4, 2020

Варто зазначити, що тестування Starship SN6 проходили на пусковому комплексі в Бока Чика, американський штат Техас.