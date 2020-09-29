Трамп придумав нове прізвисько Байдену

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Він також засудив суперника за те, що той не дотримується санітарних норм.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 вересня, стало відомо, що чинний президент США Дональд Трамп звинуватив свого конкурента на виборах Джо Байдена у порушенні санітарних норм. А саме під час зустрічі з родиною афроамериканця Джейкоба Блейка, якого поліцейські поранили у Вісконсіні.
«Невидимий Джо сходить з літака, хватає і трясе руку приголомшену людину (як в старі добрі часи), потім тією ж рукою чіпає своє обличчя і маску», - написав Трамп.
Так, Трамп написав прізвище Байдена як «Hiden», що в перекладі з англійської означає «невидимий».
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
14:02: Творча агітація – Для Верещук почали знімати політрекламу
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