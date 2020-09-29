Трамп придумав нове прізвисько Байдену

Аня Мартинюк 04 вересня 2020, 07:35

Він також засудив суперника за те, що той не дотримується санітарних норм.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 вересня, стало відомо, що чинний президент США Дональд Трамп звинуватив свого конкурента на виборах Джо Байдена у порушенні санітарних норм. А саме під час зустрічі з родиною афроамериканця Джейкоба Блейка, якого поліцейські поранили у Вісконсіні.

«Невидимий Джо сходить з літака, хватає і трясе руку приголомшену людину (як в старі добрі часи), потім тією ж рукою чіпає своє обличчя і маску», - написав Трамп.

Так, Трамп написав прізвище Байдена як «Hiden», що в перекладі з англійської означає «невидимий».