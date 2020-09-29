В Україні проводитимуть випадкові перевірки шкіл

Аня Мартинюк 03 вересня 2020, 15:05

Перевірятимуть не всі школи.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі Кабміну повідомили, що українські школи перевірятимуть у зв’язку з пандемією коронавірусу. А саме на дотримання протиепідемічних заходів.

Перевірки будуть випадковими. Їх проведуть у 5 школах кожної області країни.

«Особливо варто звернути увагу на школи, які розташовуються у віддалених районах, оскільки в обласних центрах ситуація більш-менш стабільна», - прокоментував прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

До слова, процес перевірок контролюватимуть голови обласних і районних державних адміністрацій.