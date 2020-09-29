В Україні проводитимуть випадкові перевірки шкіл

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Перевірятимуть не всі школи.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі Кабміну повідомили, що українські школи перевірятимуть у зв’язку з пандемією коронавірусу. А саме на дотримання протиепідемічних заходів.
Перевірки будуть випадковими. Їх проведуть у 5 школах кожної області країни.
«Особливо варто звернути увагу на школи, які розташовуються у віддалених районах, оскільки в обласних центрах ситуація більш-менш стабільна», - прокоментував прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
До слова, процес перевірок контролюватимуть голови обласних і районних державних адміністрацій.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
14:02: Творча агітація – Для Верещук почали знімати політрекламу
13:12: З бюджету України виділять кошти на закупку «Ремдесивіру»
12:11: За крісло мера Києва боротиметься Марина Порошенко – джерело
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