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Лукашенко назвав «кураторів» протесту у Білорусі

Аня Мартинюк 03 вересня 2020, 14:40
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Лукашенко назвав «кураторів» протесту у Білорусі

Лідер Білорусі вірить, що протестом керують 4 країни. В тому числі Україна. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 вересня, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що акціями протесту в Білорусі керують з-за кордону. За його словами, це Польща, Чехія, Литва і Україна. 

«Воно відбувається з Польщі, Чехії, Литви та України, що нас найбільше насторожує», - заявив Лукашенко.

Разом з цим Лукашенко подякував Росії за підтримку в нелегкий період.

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