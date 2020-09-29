Лукашенко назвав «кураторів» протесту у Білорусі

Аня Мартинюк 03 вересня 2020, 14:40

Лідер Білорусі вірить, що протестом керують 4 країни. В тому числі Україна.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 вересня, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що акціями протесту в Білорусі керують з-за кордону. За його словами, це Польща, Чехія, Литва і Україна.

«Воно відбувається з Польщі, Чехії, Литви та України, що нас найбільше насторожує», - заявив Лукашенко.

Разом з цим Лукашенко подякував Росії за підтримку в нелегкий період.