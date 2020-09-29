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Творча агітація – Для Верещук почали знімати політрекламу

Аня Мартинюк 03 вересня 2020, 14:02
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Творча агітація – Для Верещук почали знімати політрекламу

Замість політика «Слуги народу» трудиться дублер. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 вересня, у Києві відбуваються зйомки ролика кандидата в мери Києва від президентської фракції «Слуга народу» Ірини Верещук. Так, над роликом для політика трудиться генпродюсер телеканалу «Наш» Євген Дудник.

У Мережі можна побачити кадри зі зйомок. Зокрема, як дублера Верещук у жовтому плащі та з зеленою парасолею піднімають у небо, очевидно, імітуючи героїню Мері Попінс.

До слова, зйомки ролику відбуваються на мосту «Кличка».

 

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