Творча агітація – Для Верещук почали знімати політрекламу

Аня Мартинюк 03 вересня 2020, 14:02

Замість політика «Слуги народу» трудиться дублер.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 вересня, у Києві відбуваються зйомки ролика кандидата в мери Києва від президентської фракції «Слуга народу» Ірини Верещук. Так, над роликом для політика трудиться генпродюсер телеканалу «Наш» Євген Дудник.

У Мережі можна побачити кадри зі зйомок. Зокрема, як дублера Верещук у жовтому плащі та з зеленою парасолею піднімають у небо, очевидно, імітуючи героїню Мері Попінс.

До слова, зйомки ролику відбуваються на мосту «Кличка».