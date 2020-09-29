Оля Полякова зібрала мітинг під Кабміном

Аня Мартинюк 03 вересня 2020, 13:36

Артисти вимагають дозволити їм повноцінно працювати та заробляти.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 вересня, під стінами Кабміну пройшов анонсований днем раніше мітинг артистів. Українські співаки Оля Полякова, Alyona Alyona і інші заявили, що їх «не чують». Вони закликали припинити дискримінацію та вибіркову заборону підприємництва у цій сфері.

Як відомо, мітинг організував Всеукраїнська музична профспілка.

«Ми звертаємо увагу Кабміну на прийняте 26 серпня рішення з приводу заходів обмеження, які є вибірковими і дискримінаційними для деяких організаторів концертів», - зазначила під час виступу заступник голови профспілки правознавець Анна Степаненко.

Так, мітингувальники вимагають усім однакові державні компенсації, припинити заборону концертів для організаторів з не основним "концертним" КВЕД та інше.