Оля Полякова зібрала мітинг під Кабміном

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Артисти вимагають дозволити їм повноцінно працювати та заробляти.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 вересня, під стінами Кабміну пройшов анонсований днем раніше мітинг артистів. Українські співаки Оля Полякова, Alyona Alyona і інші заявили, що їх «не чують». Вони закликали припинити дискримінацію та вибіркову заборону підприємництва у цій сфері.
Як відомо, мітинг організував Всеукраїнська музична профспілка.
«Ми звертаємо увагу Кабміну на прийняте 26 серпня рішення з приводу заходів обмеження, які є вибірковими і дискримінаційними для деяких організаторів концертів», - зазначила під час виступу заступник голови профспілки правознавець Анна Степаненко.
Так, мітингувальники вимагають усім однакові державні компенсації, припинити заборону концертів для організаторів з не основним "концертним" КВЕД та інше.
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