Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Зеленський коротко прокоментував виключення Лероса зі «Слуг народу»
  • В Україні плюс 48 смертей від коронавірусу – РНБО
  • Синоптик розповіла про погоду в Україні в перший день вересня

З бюджету України виділять кошти на закупку «Ремдесивіру»

Аня Мартинюк 03 вересня 2020, 13:12
Версія для друку
З бюджету України виділять кошти на закупку «Ремдесивіру»

Цим препаратом планують й надалі лікувати хворих на коронавірус українців.   

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 вересня, в ході брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов зробив важливу заяву. За його словами, уряд прийняв рішення виділити з бюджету кошти на закупівлю препарату для лікування хворих на коронавірус. Мова йде про препарат «Ремдесивір».

«Це лікарський засіб, який на сьогодні не зареєстрований в Україні. Але закон дозволяє нам завести його й централізовано закупити. Як тільки досягли домовленостей з компанією виробником, то відразу подали відповідний проєкт постанови», - розповів очільник МОЗ.

Степанов нагадав, що «Ремдесивір» уже включений до національного протоколу лікування COVID-19. За його словами, препарат показує достатні результати.

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції