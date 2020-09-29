З бюджету України виділять кошти на закупку «Ремдесивіру»

Аня Мартинюк 03 вересня 2020, 13:12

Цим препаратом планують й надалі лікувати хворих на коронавірус українців.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 вересня, в ході брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов зробив важливу заяву. За його словами, уряд прийняв рішення виділити з бюджету кошти на закупівлю препарату для лікування хворих на коронавірус. Мова йде про препарат «Ремдесивір».

«Це лікарський засіб, який на сьогодні не зареєстрований в Україні. Але закон дозволяє нам завести його й централізовано закупити. Як тільки досягли домовленостей з компанією виробником, то відразу подали відповідний проєкт постанови», - розповів очільник МОЗ.

Степанов нагадав, що «Ремдесивір» уже включений до національного протоколу лікування COVID-19. За його словами, препарат показує достатні результати.