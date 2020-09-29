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Озвучена серпнева зарплата Кирила Шевченка

Аня Мартинюк 03 вересня 2020, 12:42
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Озвучена серпнева зарплата Кирила Шевченка

На посаді голови НБУ він заробив більше на  60 506 гривень, ніж його попередник Яків Смолій.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 вересня, стало відомо, скільки заробив новоспечений голова НБУ Кирило Шевченко. У серпні йому нарахували 477 791 грн. Про це йдеться в єдиному державному реєстрі декларацій.

Варто зазначити, що попередник Шевченка Яків Смолій отримував 417 285 грн. Так, зарплата Шевченка на 60 506 гривень більша, ніж у Смолія.

Нагадаємо, Кирило Шевченко був затверджений на посаду голови НБУ 16 липня.

 

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