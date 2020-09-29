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Так, спростувались чутки, що Петро Порошенко планує зайняти місце Віталія Кличка.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 вересня, стало відомо, що колишній український президент Петро Порошенко збирається відправити на вибори свою дружину, 58-річну Марину. Так, вона побореться за крісло мера Києва, яке наразі займає Віталій Кличко.
Як зазначає телеграм-канал «Політика країни», у Києві можна побачити рекламні плакати партії «Європейська солідарність», на яких зображено її лідера Петра Порошенка. Так, можна подумати, що саме він мітить в мерське крісло.
«Порошенко точно не піде в мери Києва. Занадто великі ризики програти. Більш того, на зараз основна концепція поки взагалі не висувати кандидата в мери (який може взагалі до другого туру не вийти, що буде ганьбою для партії), а зосередиться на просуванні партсписку до Київради. Саме для цього і повісили рекламу з Порошенком. Тобто це тема під вибори до Київради, а не мера», - відзначило джерело для «Політики країни».
Воно додало, що людина з прізвищем "Порошенко" може брати участь в майбутніх місцевих виборах. А саме Марина Порошенко.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
12:11: За крісло мера Києва боротиметься Марина Порошенко – джерело
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