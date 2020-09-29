Зеленський вирішив присвоїти довічну стипендію власному батьку

Аня Мартинюк 03 вересня 2020, 11:37

У Кабміні ідею лідера країни не оцінили.

Новину передає «Преса України».

Президент України Володимир Зеленський виступив з ініціативою присвоїти довічну стипендію 5 діячам освіти, які досягли 70-річного віку. У п’ятірку увійшов й батько українського лідера Олександр Зеленський. Останній є доктором технічних наук, професором.

Разомз Зеленським стипендію збирались присудити Івану Дзямуличу, Світлані Дубровській, Степану Ломаку, Чеславу Пульку. Тим не менше, Кабмін зняв з розгляду це питання.

До слова, розмір довічної стипендії становить 1,5 прожиткових мінімуми для осіб, які втратили працездатність. Наразі це 2568 грн.