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У Кабміні ідею лідера країни не оцінили.
Новину передає «Преса України».
Президент України Володимир Зеленський виступив з ініціативою присвоїти довічну стипендію 5 діячам освіти, які досягли 70-річного віку. У п’ятірку увійшов й батько українського лідера Олександр Зеленський. Останній є доктором технічних наук, професором.
Разомз Зеленським стипендію збирались присудити Івану Дзямуличу, Світлані Дубровській, Степану Ломаку, Чеславу Пульку. Тим не менше, Кабмін зняв з розгляду це питання.
До слова, розмір довічної стипендії становить 1,5 прожиткових мінімуми для осіб, які втратили працездатність. Наразі це 2568 грн.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
12:11: За крісло мера Києва боротиметься Марина Порошенко – джерело
11:37: Зеленський вирішив присвоїти довічну стипендію власному батьку
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