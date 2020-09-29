НБУ встановив курс гривні до долара та євро

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Долар здорожчав, євро здешевшало.
Новину передає «Преса України».
Нацбанк встановив офіційний курс гривні до провідних іноземних валют. Нацвалюта продовжує втрачати свої позиції. Долар забрав у гривні 4 копійки. Так, офіційний курс гривні до долара становить 27,64 грн.
Офіційний курс гривні до євро становить 32,79 грн. Євро, навпаки, віддало гривні 28 копійок.
Готівкові курси наступні: купівля долара відбувається за 27,54 грн, продаж – за 27,77 грн; купівля євро відбувається за 32,32 грн, продаж – за 32,82 грн.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
10:19: Синоптик розповів, якою будуть осінь та зима в Україні
09:16: В МОЗ привели нову статистику щодо захворюваності на коронавірус
08:39: Меган Маркл і принц Гаррі підписали контракт з Netflix
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