НБУ встановив курс гривні до долара та євро

Аня Мартинюк 03 вересня 2020, 10:57

Долар здорожчав, євро здешевшало.

Новину передає «Преса України».

Нацбанк встановив офіційний курс гривні до провідних іноземних валют. Нацвалюта продовжує втрачати свої позиції. Долар забрав у гривні 4 копійки. Так, офіційний курс гривні до долара становить 27,64 грн.

Офіційний курс гривні до євро становить 32,79 грн. Євро, навпаки, віддало гривні 28 копійок.

Готівкові курси наступні: купівля долара відбувається за 27,54 грн, продаж – за 27,77 грн; купівля євро відбувається за 32,32 грн, продаж – за 32,82 грн.