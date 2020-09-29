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НБУ встановив курс гривні до долара та євро

Аня Мартинюк 03 вересня 2020, 10:57
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НБУ встановив курс гривні до долара та євро

Долар здорожчав, євро здешевшало. 

Новину передає «Преса України».

Нацбанк встановив офіційний курс гривні до провідних іноземних валют. Нацвалюта продовжує втрачати свої позиції. Долар забрав у гривні 4 копійки. Так, офіційний курс гривні до долара становить 27,64 грн.

Офіційний курс гривні до євро становить 32,79 грн. Євро, навпаки, віддало гривні 28 копійок.

Готівкові курси наступні: купівля долара відбувається за 27,54 грн, продаж – за 27,77 грн; купівля євро відбувається за 32,32 грн, продаж – за 32,82 грн.

    

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