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Новину передає «Преса України».
Народний синоптик України Володимир Деркач представив свій прогноз щодо синоптичної картини, яка чекає на українців осінню та зимою. За його словами, бабине літо прийде двічі за сезон.
Вересень відзначиться помірним теплом вдень та холодними ночами. На початку жовтня буде ще тепло, а з середини місяця погода зіпсується. Листопад відзначиться дощами, проте всередині місяця прийде бабине літо.
Зима прийде в Україну вчасно, початок буде прохолодним, однак далі можна очікувати на незвичне тепло.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
10:19: Синоптик розповів, якою будуть осінь та зима в Україні
09:16: В МОЗ привели нову статистику щодо захворюваності на коронавірус
08:39: Меган Маркл і принц Гаррі підписали контракт з Netflix
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