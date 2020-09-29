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New York Post відніс Київ до Росії

Аня Мартинюк 03 вересня 2020, 09:45
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New York Post відніс Київ до Росії

Випадково чи спеціально – поки невідомо. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 вересня, стало відомо, що американське видання New York Post згадало про Київ як російське місто. А саме у новині про жінку, яка у Борисполі відкрила аварійний вихід літака та вилізла на крило. Подія мала місце ще весною, однак, розголосу вона набула лише зараз.

«Цій перегрітій жінці не терпілося зійти з рейсу в Росії», - йшлось у матеріалі. 

Варто зазначити, що інше видання, Sun, першим опублікувало таку новину, однак, жодної згадки про «російське місто» не було. Цікаво, що New York Post робив посилання про подію саме на Sun.

Нагадаємо, у МАУ заявили, що хуліганку внесли до чорного списку, більше послугами авіакомпанії вона не скористається.

 

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