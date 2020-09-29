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Знову багато хворих та смертей. В Україні плюс 2430 пацієнтів з коронавірусом.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 вересня, стало відомо, що в Україні побільшало хворих на коронавірус на 2430 людей. Про це йдеться у прес-службі МОЗ. Загальна кількість виявлених випадків становить тепер 128 228.
За весь період зафіксовано 2710 смертей від коронавірусу. За минулу добу померли 54 людини. Дані про кількість смертей навели на сайті РНБО.
У Харківській області рекордний 301 нових хворий. Тепер тут 9941 випадок захворювання.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
09:16: В МОЗ привели нову статистику щодо захворюваності на коронавірус
08:39: Меган Маркл і принц Гаррі підписали контракт з Netflix
15:13: Депутат відреагував на емоції Полякової з приводу скасування концертів
14:32: МАУ покарали неврівноважену пасажирку, яка вибралась на крило літака
13:55: Тимошенко заговорила – Політик розповіла про боротьбу з коронавірусом
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