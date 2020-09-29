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Стало відомо, який контент робитимуть члени королівської сім’ї.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 вересня, стало відомо, що принц Гаррі та його дружина Меган Маркл уклали угоду з відомим стрімінговим порталом Netflix. А саме на 150 мільйонів доларів.
Як зазначає британське видання The Daily Mail, угода була підписана після того, як пара придбала в Санта-Барбарі будинок за 14 мільйонів доларів.
«Ми надзвичайно горді тим, що вони вибрали Netflix як свій креативний дім. Ми в передчутті почути їх історії, які можуть допомогти в побудові стійкого зростання розуміння для глядачів по всьому світу», – прокоментували подію в Netflix.
Сама пара зазначила, що сфокусується на створенні контенту, який даватиме людям надію.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
09:16: В МОЗ привели нову статистику щодо захворюваності на коронавірус
08:39: Меган Маркл і принц Гаррі підписали контракт з Netflix
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