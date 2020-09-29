У США готуються вакцинувати медпрацівників

Аня Мартинюк 03 вересня 2020, 08:07

Перші вакцини розприділять серед людей групи високого ризику.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 вересня, стало відомо, що американські Центри з контролю та профілактики захворювань повідомили державним службовців охорони здоров'я про готовність розподілити вакцину проти COVID-19 серед медичних працівників та інших груп високого ризику.

Очікується, що людей почнуть вакцинувати наприкінці жовтня або на початку листопада. Таку інформацію представило видання New York Times.

Як зазначається, мова йде про наразі невідомі «Вакцину А» та «Вакцину В». Нагадаємо, станом на 3 вересня у США 6 290 737 випадків захворювання на коронавірус, з них 189 964 летальні випадки.