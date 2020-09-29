Зірка «Форсажу» разом з сім’єю підхопила коронавірус

Аня Мартинюк 03 вересня 2020, 07:31

Дуейн «The Rock» Джонсон записав звернення до шанувальників.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 вересня, відомий голлівудський актор Дуейн «The Rock» Джонсон повідомив, що захворів на COVID-19. Разом з ним смертоносний китайський вірус підхопила дружина Лорен Хашіан та його дві доньки, яким 4 та 2 роки.

«Я хотів би, щоб позитивним виявився лише я, але це не так, це була вся моя сім'я», - зазначив він.

48-річний актор запевнив, що сім’я почуває себе добре. Тим не менше, він зауважив, що це була одна із найстрашніших та найскладніших речей у його житті.