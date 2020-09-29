Зірка «Форсажу» разом з сім’єю підхопила коронавірус

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Дуейн «The Rock» Джонсон записав звернення до шанувальників.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 вересня, відомий голлівудський актор Дуейн «The Rock» Джонсон повідомив, що захворів на COVID-19. Разом з ним смертоносний китайський вірус підхопила дружина Лорен Хашіан та його дві доньки, яким 4 та 2 роки.
«Я хотів би, щоб позитивним виявився лише я, але це не так, це була вся моя сім'я», - зазначив він.
48-річний актор запевнив, що сім’я почуває себе добре. Тим не менше, він зауважив, що це була одна із найстрашніших та найскладніших речей у його житті.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
15:13: Депутат відреагував на емоції Полякової з приводу скасування концертів
14:32: МАУ покарали неврівноважену пасажирку, яка вибралась на крило літака
13:55: Тимошенко заговорила – Політик розповіла про боротьбу з коронавірусом
13:25: Зеленський коротко прокоментував виключення Лероса зі «Слуг народу»
11:19: Герой Советского Союза Филипп Кива лично расстрелял бы внука Илью. Как изменника Родины
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