Депутат відреагував на емоції Полякової з приводу скасування концертів

Аня Мартинюк 02 вересня 2020, 15:13

Максим Бужанський нагадав, що російськомовна Полякова може співати й вдома.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 вересня, стало відомо, що українська співачка Оля Полякова агітує представників музичної індустрії вийти на мітинг до Кабміну. Так, вона пропонує колегам виступити проти коронавірусних обмежень.

Співачка заявила, що артистам не просто жити, адже доводиться скасовувати концерти. Представник президентської фракції «Слуга народу» Максим Бужанський присвятив Поляковій пост у соцмережі.

«Співачка Ольга Полякова в шоці, зірвані 4 концерти, життя дало тріщину через карантин. Нагадаю, що Ольга чистою російською мовою гаряче переконувала, що ніхто не забороняє вдома говорити по-російськи. Оля, є хороша новина, співати вдома теж ніхто не забороняє», - написав він.

Певица Ольга Полякова в шоке, сорваны 4 концерта, жизнь дала трещину из за карантина. Напомню, что Ольга на чистом... Опубликовано Максом Бужанским Среда, 2 сентября 2020 г.

До слова, Полякова планує провести мітинг 3 вересня з 11 до 13 год.