МАУ покарали неврівноважену пасажирку, яка вибралась на крило літака

Аня Мартинюк 02 вересня 2020, 14:32

З’явилися нові деталі інциденту.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 вересня, стало відомо, що компанія МАУ покарала неврівноважену пасажирку, яка відкрила аварійний вихід, щоб погуляти по крилу повітряного судна. Жінку внесли до чорного списку. Це означає, що більше послугами авіакомпанії вона не скористається.

Нагадаємо, інцидент мав місце 17 травня. Однак, про нього стало відомо лише зараз. Білявка відкрила аварійний вихід і прогулялася крилом літака Барселона - Київ, а згодом посиділа на ньому.

«Був зафіксований факт грубого порушення пасажиром правил поведінки на борту. Пасажир - жінка 29-30 років, - перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, вела себе неадекватно і на етапі зниження літака влаштувала п'яний дебош, била сидячих поруч пасажирів, нецензурно лаялася. Унікальне відео того, що відбувалося на борту літака, зняли на мобільні пристрої інші пасажири цього рейсу», - зазначили в компанії.

В авіакомпанії додали, що пасажирку забрала поліція. На неї склали акт про правопорушення. Громадянство жінки не вказується.