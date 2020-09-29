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59-річна Тимошенко заявила, що кризовий стан вдалось пережити.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 вересня, лідер фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко залишила на своїй сторінці у соцмережі нове повідомлення. Як відомо, народна обраниця лікується від коронавірусу. 59-річна Тимошенко зазначила, що її боротьба змінила відчуття реальності.
«Але про це поговоримо трохи пізніше ... А сьогодні, нарешті, кризовий стан вдалося пережити, і хоча до одужання ще далеко, тепер уже є можливість крок за кроком повертатися до нормального життя», - розповіла політик.
Майже два тижні боротьби з важкою хворобою міняють відчуття реальності. Але про це поговоримо трохи згодом... А...Опубликовано Юліей Тимошенко Среда, 2 сентября 2020 г.
Вона також подякувала лікарям, які їй допомагають, та людям, які переживають та моляться за її здоров’я.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
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14:32: МАУ покарали неврівноважену пасажирку, яка вибралась на крило літака
13:55: Тимошенко заговорила – Політик розповіла про боротьбу з коронавірусом
13:25: Зеленський коротко прокоментував виключення Лероса зі «Слуг народу»
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