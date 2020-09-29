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Зеленський коротко прокоментував виключення Лероса зі «Слуг народу»

Аня Мартинюк 02 вересня 2020, 13:25
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Зеленський коротко прокоментував виключення Лероса зі «Слуг народу»

Президент назвав політика хабарником.

Новину передає «Преса України».

Президент України Володимир Зеленський прокоментував гучне виключення з фракції «Слуга народу» народного обранця Гео Лероса. Виступаючи під час брифінгу український лідер зазначив, що «немає ніякої реакції на хабарників».

Нагадаємо, Гео Лероса виключили з президентської партії 1 вересня після збору підписів, який організував Давид Арахамія. За словами Лероса, збір підписів ініціював Володимир Зеленський, якому не сподобалась критика в свій бік.

  

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