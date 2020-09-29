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Президент назвав політика хабарником.
Новину передає «Преса України».
Президент України Володимир Зеленський прокоментував гучне виключення з фракції «Слуга народу» народного обранця Гео Лероса. Виступаючи під час брифінгу український лідер зазначив, що «немає ніякої реакції на хабарників».
Нагадаємо, Гео Лероса виключили з президентської партії 1 вересня після збору підписів, який організував Давид Арахамія. За словами Лероса, збір підписів ініціював Володимир Зеленський, якому не сподобалась критика в свій бік.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
13:25: Зеленський коротко прокоментував виключення Лероса зі «Слуг народу»
11:19: Герой Советского Союза Филипп Кива лично расстрелял бы внука Илью. Как изменника Родины
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