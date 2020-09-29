Герой Советского Союза Филипп Кива лично расстрелял бы внука Илью. Как изменника Родины

zmxn 02 вересня 2020, 11:19

Знакомьтесь: на фото - Филипп Денисович Кива (1910-1992).

Участник Второй мировой войны, Герой Советского Союза, кавалер пяти боевых орденов. Командир 26-го ударно-штурмового батальона 3-го ударно-штурмового полка 53-й армии. Почетный гражданин города Баттонья в Венгрии. Имя Героя присвоено населенному пункту Тиса в Румынии...

... "Они медленно двигались сквозь непролазную чащу леса. Филипп Денисович шел сзади, держа наготове свой табельный "ТТ". Илья - ватными ногами отмеряя последние метры своего жизненного пути - впереди. Как только они вышли на небольшую поляну, ярко освещенную лучами восходящего солнца, Филипп Денисович передернул затвор пистолета и глухо приказал:

- Стой! Повернись ко мне лицом!

Илья, опустив голову и потупив взгляд, медленно повернулся.

- Подними голову, засранец! Посмотри мне в глаза! - Илья выполнил команду и они встретились взглядами: внук-предатель и дед-герой. Последний покачал головой и презрительно сплюнул:

- Тьфу! Смотреть на тебя тошно... Разные люди носили нашу фамилию: и алкоголики были среди нас, и тунеядцы - всякого люда хватало. Но предателей Родины - не было никогда!

- Дед, но я в 2014-м году...

Филипп Денисович грубо перебил его:

- Молчать, щенок! Знаю, какую песню ты сейчас запоешь про 2014-й год... Только вот что я тебе скажу: генерал Власов в 1941 году тоже героически сражался за Москву, и даже орден получил за оборону столицы. А в 1942 создал РОА и начал воевать против собственного народа... Может памятник ему прикажешь поставить? Так что твой героизм шестилетней давности ничего не стоит... Да и сомневаюсь я теперь: воевал ли ты на самом деле или на батальонном продскладе брюхо отъедал?

- Воевал... - еле слышно произнес Кива-младший.

Дед покачал головой:

- "Воевал"!... Объясни мне, как можно было променять Родину на какой-то внедорожник? 40-миллионов соотечественников, цветущие сады, полноводные реки, бескрайние поля, вышиванки, неповторимые колыбельные наших матерей - на груду блестящего металла! Молчишь? Сколько денег тебе платит кум Путина?! Отвечай, перебежчик! Опять молчишь, шакал? Ты же фамилию нашу несмываемым позором покрыл... Ну что ж, пришло время смыть этот позор кровью!

Илья рухнул на колени, обхватил голову руками и истово взвыл:

- Дед, не убивай!... Дед, не убивай!...

Герой Советского Союза Филипп Кива вскинул руку и навел "мушку" "ТТ" прямо в лоб некогда любимого внука:

- Не верещи, как баба... Жил, как паскуда - так хоть умри достойно, как человек... За погибших побратимов! За слезы украинских матерей! За Крым! За истерзанную землю Донбасса! Именем Украинского народа!.....

Кива-старший спустил курок. Кива-младший выстрела уже не услышал..."

...Будь сегодня жив Герой Советского Союза Филипп Денисович Кива, я уверен, что тот расстрелял бы собственного внука, как бешеного пса. Собственноручно. Приблизительно так, как я это позволил себе описать. Ведь то, что происходит сегодня с Кивой-младшим сложно поддается логике... Илья Кива страшнее таких откровенных предателей Украины, как покойный Захарченко и ныне здравствующий Пушилин. Ибо эти двое открыто признавались в ненависти к своей Родине, а Кива в 2014 году воевал за нее - бился с российскими тактическими группами в составе батальона "Полтава". Но сегодня его публичные выступления - это риторика ренегата, клятвоотступника, Иуды. Как выясняется, главный враг Украины - это патриот Сергей Стерненко, на Востоке идет гражданская война, а российских войск на Донбассе нет. С чьими же солдатами, черт побери, он воевал в 2014-ом? Может с киргизскими? Илья Кива - это современный генерал Власов. Прекрасно осознавая, что ОПЗЖ - это рупор Кремля, это рука Москвы, он продал душу и стал отщепенцем. Он переметнулся на сторону агрессора за право жить в квартире в центре столицы и передвигаться по Киеву на Rolls-Royce Phantom. Его имя, наравне с именами героев АТО, должно быть внесено в учебники истории, как пример подлости, вероломства и предательства...

Если бы Илья Кива читал книги, то наверное знал бы историю генерала Деникина... Антон Иванович Деникин – один из самых ярких генералов русской армии, одержавший ряд блестящих побед, политический и общественный деятель, писатель, мемуарист, публицист и военный документалист. Поражение в Гражданской войне обнулило все достижения Деникина, его материальное благосостояние, и вынудило генерала вместе с семьей покинуть территорию России. Начиная с 1920 года Советская Россия "наградила" его статусом беженца и стала для Деникина самым злейшим врагом на свете, исчадием ада, главной мишенью его жизни. Он пишет десятки статей, книг, научных работ, изобличая Советы, но… Но с приходом в Германии к власти нацистов, Деникин резко осуждает политику Гитлера. В отличие от многих эмигрантских деятелей, рвущихся участвовать в боевых действиях против CCCP на стороне иностранных государств, Деникин выступает за необходимость поддержки Красной армии против любого иностранного агрессора. В 1942 году немецкие власти арестовывают Антона Ивановича и предлагают ему сотрудничество, а также огромную зарплату и роскошную квартиру в Берлине. Взамен нацисты требуют от русского генерала сотрудничества. Чтобы он чисто символически возглавил антисоветское формирование, присвоил бы свое имя одному из соединений, сформированных из русских эмигрантов, принявших решение воевать под флагом Третьего рейха против СССР. Гитлер пытался купить у легендарного русского генерала его славное имя, которое многократно подняло бы дух военнослужащих, но получил решительный отказ. Фюрер, пораженный дерзостью Деникина, тем не менее, освободил его из-под стражи. В 1943 году Антон Иванович Деникин на личные средства закупает и направляет в Москву вагон с медикаментами для Красной армии, чем озадачивает Сталина и все советское руководство. Было принято решение медикаменты принять, а имя автора их отправки не разглашать. Генерал Деникин, люто ненавидевший коммунистов, не стал изменником хоть и бывшей, но Родины. Гитлер долго пытался купить легендарного русского генерала Антона Деникина, но не смог. Медведчук пытался купить украинского патриота Илью Киву и мгновенно купил. Теперь вы понимаете, чем благородная роза отличается от кучи дерьма?

Артур Балаев, писатель, лауреат Международной литературной премии "За мир и гуманизм".