Через вибори в Україні школярі матимуть міні канікули

Аня Мартинюк 02 вересня 2020, 11:09

Як відомо, у школах працюватимуть виборчі комісії.

Новину передає «Преса України».

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що у жовтні українські школярі можуть мати невеликі канікули. Причина такого ходу подій – місцеві вибори. Як відомо, голосування проходить у різних закладах, зокрема, школах.

«Я думаю, нам ще декілька днів потрібно, щоб ми з ЦВК це відпрацювали до дрібниць. Якщо говорити про школи, то ми розуміємо, що потрібно буде робити додаткові невеличкі канікули, щоб в цей час були засідання комісій, підрахунок голосів», - зазначив Степанов.

Нагадаємо, вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.