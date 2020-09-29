Через вибори в Україні школярі матимуть міні канікули

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Як відомо, у школах працюватимуть виборчі комісії.
Новину передає «Преса України».
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що у жовтні українські школярі можуть мати невеликі канікули. Причина такого ходу подій – місцеві вибори. Як відомо, голосування проходить у різних закладах, зокрема, школах.
«Я думаю, нам ще декілька днів потрібно, щоб ми з ЦВК це відпрацювали до дрібниць. Якщо говорити про школи, то ми розуміємо, що потрібно буде робити додаткові невеличкі канікули, щоб в цей час були засідання комісій, підрахунок голосів», - зазначив Степанов.
Нагадаємо, вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.
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