Гео Лерос залишив «прощальний» пост у соцмережі

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Він подякував нардепам, які не підтримали його виключення зі «Слуги народу».
Новину передає «Преса України».
Вчора, 1 вересня, політик Гео Лерос відреагував на своє виключення з президентської фракції «Слуга народу». На своїй сторінці у соцмережі він зазначив, що боротиметься з режимом партії.
«Можете відкривати скільки завгодно справ на мене, підпалювати моє майно, але ви, покидьки, мене не зупините. Я буду боротися з вашим режимом в судах, парламенті, на вулицях, на сході і заході. Я буду серед мільйона людей, які рано чи пізно вийдуть на вулицю і скажуть вам "ні"», — написав він.
Хочу подякувати кожному за теплі слова. Депутатам, що не злякались дзвінків з офісу президента. Скажу лише, ви можете...Опубликовано Geo Leros Вторник, 1 сентября 2020 г.
Нагадаємо, 1 вересня у ВРУ зібрали підписи за виключення Лероса з політсили. У цей же день політика й виключили з неї. Сам Лерос раніше розповідав, що після того, як він покритикував президента Володимира Зеленського, останній наказав Давиду Арахамії зібрати підписи.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
08:39: США вирішили не співпрацювати зі світом у роботі над вакциною від COVID-19
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