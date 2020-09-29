Гео Лерос залишив «прощальний» пост у соцмережі

Аня Мартинюк 02 вересня 2020, 10:27

Він подякував нардепам, які не підтримали його виключення зі «Слуги народу».

Новину передає «Преса України».

Вчора, 1 вересня, політик Гео Лерос відреагував на своє виключення з президентської фракції «Слуга народу». На своїй сторінці у соцмережі він зазначив, що боротиметься з режимом партії.

«Можете відкривати скільки завгодно справ на мене, підпалювати моє майно, але ви, покидьки, мене не зупините. Я буду боротися з вашим режимом в судах, парламенті, на вулицях, на сході і заході. Я буду серед мільйона людей, які рано чи пізно вийдуть на вулицю і скажуть вам "ні"», — написав він.

Хочу подякувати кожному за теплі слова. Депутатам, що не злякались дзвінків з офісу президента. Скажу лише, ви можете... Опубликовано Geo Leros Вторник, 1 сентября 2020 г.

Нагадаємо, 1 вересня у ВРУ зібрали підписи за виключення Лероса з політсили. У цей же день політика й виключили з неї. Сам Лерос раніше розповідав, що після того, як він покритикував президента Володимира Зеленського, останній наказав Давиду Арахамії зібрати підписи.