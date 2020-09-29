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Папа Римський закликав списати борги бідним країнам

Аня Мартинюк 02 вересня 2020, 09:50
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Папа Римський закликав списати борги бідним країнам

Все через пандемію коронавірусу.

Новину передає «Преса України».

На сайті Ватикану з’явилося нове повідомлення від Папи Римського. Він закликав списати борги країнам, які найбільше постраждали від пандемії коронавірусу. За його словами, глобальне використання природних ресурсів «південних країн»  призвело до появи «боргу».

«Я повторюю свій заклик до списання боргів найбільш уразливим країнам в знак визнання наслідків медичної, соціальної та економічної кризи, з якими вони зіткнулися через COVID-19», - йшлось у заяві понтифіка.

Також Папа Римський згадав про глобальне потепління й необхідність обмежити глобальне підвищення температури.

«Я запрошую всі країни прийняти більш амбітні національні цілі щодо скорочення викидів, готуючись до важливої кліматичного саміту (COP 26) у Глазго», - додав він.

Нагадаємо, раніше через погане самопочуття Папи Римського його перевірили на наявність коронавірусу. Тест виявився негативним.

  

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