В Україні 2495 нових хворих на коронавірус – РНБО

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Кількість нових хворих та померлих стабільно росте.
Новину передає «Преса України».
Станом на 2 вересня в Україні 125 798 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. За минулу добу нових хворих побільшало на 2 495 осіб. Найбільше нових випадків у Києві – 332 та Харківській області – 302.
Такі дані наведені в Системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.
Також зазначається, що за минулу добу померла 51 людина. За весь період спостереження - 2656 осіб. Одужати вдалось 58 817 українцям.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
08:39: США вирішили не співпрацювати зі світом у роботі над вакциною від COVID-19
07:33: Міністр культури України заробляє більше, ніж президент
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