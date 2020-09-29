В Україні 2495 нових хворих на коронавірус – РНБО

Аня Мартинюк 02 вересня 2020, 09:13

Кількість нових хворих та померлих стабільно росте.

Новину передає «Преса України».

Станом на 2 вересня в Україні 125 798 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. За минулу добу нових хворих побільшало на 2 495 осіб. Найбільше нових випадків у Києві – 332 та Харківській області – 302.

Такі дані наведені в Системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Також зазначається, що за минулу добу померла 51 людина. За весь період спостереження - 2656 осіб. Одужати вдалось 58 817 українцям.