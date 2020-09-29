Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • В Україні плюс 48 смертей від коронавірусу – РНБО
  • Синоптик розповіла про погоду в Україні в перший день вересня
  • У 2021 році українські пенсіонери отримають доплату

США вирішили не співпрацювати зі світом у роботі над вакциною від COVID-19

Аня Мартинюк 02 вересня 2020, 08:39
Версія для друку
США вирішили не співпрацювати зі світом у роботі над вакциною від COVID-19

Штати вкотре заявили про небажання працювати з «корумпованою» ВООЗ. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 вересня, стало відомо, що США вирішили покладатися лише на власні сили у розробці антикоронавірусної вакцини. Як зазначили американські ЗМІ, міжнародні зусилля зі створення вакцини пов’язані з ВООЗ, тому США не бажають мати нічого спільного з цими проектами. 

«Сполучені Штати будуть продовжувати залучати наших міжнародних партнерів для забезпечення того, щоб ми перемогли цей вірус, але ми не будемо обмежені багатосторонніми організаціями, що перебувають під впливом корумпованої Всесвітньої організації охорони здоров'я та Китаю», - заявив прес-секретар Білого дому Джадд Діра.

За його словами, американський лідер Дональд Трамп не пошкодує коштів, щоб гарантувати, що будь-яка нова вакцина відповідає власному золотому стандарту МОЗ США. Нагадаємо, у липні США заявили про вихід зі складу ВООЗ.

 

Читайте також:

 

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції