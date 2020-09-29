США вирішили не співпрацювати зі світом у роботі над вакциною від COVID-19

Аня Мартинюк 02 вересня 2020, 08:39

Штати вкотре заявили про небажання працювати з «корумпованою» ВООЗ.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 вересня, стало відомо, що США вирішили покладатися лише на власні сили у розробці антикоронавірусної вакцини. Як зазначили американські ЗМІ, міжнародні зусилля зі створення вакцини пов’язані з ВООЗ, тому США не бажають мати нічого спільного з цими проектами.

«Сполучені Штати будуть продовжувати залучати наших міжнародних партнерів для забезпечення того, щоб ми перемогли цей вірус, але ми не будемо обмежені багатосторонніми організаціями, що перебувають під впливом корумпованої Всесвітньої організації охорони здоров'я та Китаю», - заявив прес-секретар Білого дому Джадд Діра.

За його словами, американський лідер Дональд Трамп не пошкодує коштів, щоб гарантувати, що будь-яка нова вакцина відповідає власному золотому стандарту МОЗ США. Нагадаємо, у липні США заявили про вихід зі складу ВООЗ.