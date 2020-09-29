Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • В Україні плюс 48 смертей від коронавірусу – РНБО
  • Синоптик розповіла про погоду в Україні в перший день вересня
  • У 2021 році українські пенсіонери отримають доплату

В Україні представили новий сорт кукурудзи

Аня Мартинюк 02 вересня 2020, 08:03
Версія для друку
В Україні представили новий сорт кукурудзи

Вона має незвичний колір та приємний солодкий смак. 

Новину передає «Преса України».

За даними журналістів ТСН, українські селекціонери представили новий сорт кукурудзи. Вона має фіолетовий колір. Окрім кольору кукурудза змінила й смак. Так, вона цукрова, тобто їстівна.

За словами селекціонерів, незвичний колір кукурудза отримала завдяки природній речовині антоціану. Вивести новий сорт не було тяжко. Так, придбати незвичну кукурудзу можна на ринках, однак, покупці не поспішають це робити. За їх словами, вони переживають, що кукурудза має такий колір через ГМО.

Читайте також:

 

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції