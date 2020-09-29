В Україні представили новий сорт кукурудзи

Аня Мартинюк 02 вересня 2020, 08:03

Вона має незвичний колір та приємний солодкий смак.

Новину передає «Преса України».

За даними журналістів ТСН, українські селекціонери представили новий сорт кукурудзи. Вона має фіолетовий колір. Окрім кольору кукурудза змінила й смак. Так, вона цукрова, тобто їстівна.

За словами селекціонерів, незвичний колір кукурудза отримала завдяки природній речовині антоціану. Вивести новий сорт не було тяжко. Так, придбати незвичну кукурудзу можна на ринках, однак, покупці не поспішають це робити. За їх словами, вони переживають, що кукурудза має такий колір через ГМО.